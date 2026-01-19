Kredi Kartı Limit Artışları Başınızı Ağrıtabilir

Uzmanlar, tüketicilerin asgari ödeme tutarları ve limit artışlarına yönelik “acil” kodlu uyarılara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Kurallara uyulmaması halinde yalnızca maddi kayıplar yaşanmayacak, ayrıca kredi kartlarının nakit kullanımına veya tamamen bloke edilme riski de ortaya çıkıyor.

ASGARİ ÖDEME SINIRINA VE LİMİT TUZAĞINA DİKKAT

Maaş artışlarıyla birlikte birçok kullanıcı, kredi kartı limitlerini artırmayı tercih ediyor. Ancak limitin artışıyla asgari ödeme oranları da değişiyor. 50.000 TL altındaki limitler için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, bu limiti aşmayan oranlar doğrudan yüzde 40’a yükseliyor. Ödeme gücünü aşan limit artışları, kullanıcıların asgari tutarı ödemekte zorlanmalarına neden olarak, kartın kullanım dışı kalma sürecini başlatabiliyor. Bu nedenle, harcama kapasitesine uygun limitlerin belirlenmesi, kartın sürdürülebilir kullanımı açısından hayati derecede önem taşıyor.

KARTINIZIN NAKİT ÇEKİME KAPATILMASI RİSKİ

Bankacılık düzenlemeleri gereği, bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarının üç kez geciktirilmesi durumunda, kredi kartının nakit çekim özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Bu durum, acil nakit ihtiyacı olan bireylerin bankacılık hizmetlerinden mahrum kalmasına neden olabiliyor. Ödemelerdeki düzensizlik devam ederse ve borçlar yatırılmazsa, yaptırımlar daha da ağırlaşıyor. Borcun tamamı ödenene kadar kartın hem alışveriş hem de nakit işlemlerine tamamen kapatılması süreci başlatılıyor.

YILLIK 1.500 TL AİDATI ÖDEMEME HAKKINIZ VAR

2026 yılının Ocak ayı kazançlarında en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan yıllık kart aidatları, bazı bankalarda 1.500 TL seviyesine ulaşmış durumda. Ancak tüketicilerin yasalarla korunan hakları, bu tutarı ödememe seçeneğini de sunuyor. Bankalar, müşteri portföylerine aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmakla yasal olarak mükellef. Eğer bankanın bu seçeneği kendiliğinden sunmaması halinde, kullanıcıların müşteri hizmetlerini arayarak “aidatsız kart” talebinde bulunmaları, bu ek maliyetten kurtulmalarına olanak tanıyor.

EKSTRE KONTROLÜ VE DÜZENLİ TAKİP ŞART

Birden fazla kart taşıyan vatandaşların, her ay ekstrelerini detaylı bir şekilde gözden geçirmesi çok önemli. Yansıtılan üyelik ücretleri için iade talebinde bulunmak veya aidat talep edilmeyen modellere geçmek, bütçeyi korumayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, gelirle orantısız limitlerden kaçınmak ve asgari ödeme tuzağına düşmemek birincil şart olarak görülüyor. Düzenli ödeme alışkanlığı, kredi notunun korunmasının yanı sıra, kartın nakit çekim gibi işlevlerinin sürekli aktif kalmasını sağlıyor.