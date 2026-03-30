Ekrem İmamoğlu İçin Soruşturma Süreci Derinleşiyor

İMAMOĞLU SAVUNMASINI YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında açıkladığı bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri dolayısıyla yargılandığı davanın dördüncü celsesinde, iki saat süren bir savunma gerçekleştirdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Silivri’deki Marmara Cezaevi Duruşma Salonu’nda gerçekleşen duruşmada İmamoğlu, “Tabiri caizse burada bugün bir ‘Ekrem İmamoğlu mesaisi’ yaşanıyor. Her köşe başında bir kumpas, her salonda bir pusu kurulmuş durumda. Böyle bir gündemle karşı karşıyayım. Sayısını bile artık kestiremediğim, hatırlayamadığım, her saydığımda birkaç tanesini ıskaladığım bir mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım. Bu fırtına öyle enteresan ki artık istatistiklere sığmıyor; hesaplamalarla bile anlayamayacağınız bir durumla karşı karşıyayım” ifadelerini kullandı ve bazı eleştirilerde bulundu.

JET SORUŞTURMA

Savunmanın sona erdiği sırada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. İmamoğlu’nun bu sabahki “Bilirkişi Davası”nda yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” iddialarıyla re’sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler dolayısıyla, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.