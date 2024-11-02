Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Cevap Geldi

İMAMOĞLU’NDAN DEMOKRASİ VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında dikkat çekici ifadelerde bulundu. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde buluşmayı, Türkiye demokrasisi ve ülkenin itibarı adına üzüntüyle değerlendirdiğini belirten İmamoğlu, “Ne yazık ki, tarihin önemli bir kavşağındayız ve çok acı bir dönemi bu iktidar, muhtelif dönemlerde bize yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor,” dedi. Ekrem İmamoğlu, herkesin bu önemli noktadaki sorumluluklarını hissetmesi gerektiğini de ifade etti.

KRİTİK SOSYAL SIKINTILAR

İmamoğlu, ülkenin birçok yerini hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla ziyaret ettiğini aktararak, “Nereye gitsem; ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime her alanda bir çöküş tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu yaşıyoruz,” diye konuştu. Bu süreçte insanlardan gelen sıkıntıları dinlediğini belirten İmamoğlu, “Herkes sorunlarını ifade ederken, açıkçası sorunlarının sebebini de çok iyi biliyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu noktada insanlardan gelen duygular ve CHP’ye karşı olan sorumluluklarını hatırlattıklarını belirtti.

ERDOĞAN’A YANIT

İmamoğlu, yeni bir yargı tacizinin yaşandığını ve Esenyurt Meydanı’nda haklı söylemlerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ve Genel Başkana 1 milyon liralık tazminat davası açtığını belirtti. “Bizim ne kişilerle ne de kişilikleriyle bir meselemiz olmaz. Ta ki kişilikleri memlekete zarar verir hale gelene kadar,” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Şunları söyledi: “Açıkçası benim konuşmam ve ifadelerim, tam da bu eksendeydi.”

SERT YORUMLAR VE HAFIZALARDAKİ İZLER

İçişleri Bakanı’nın açıklamalarını eleştiren İmamoğlu, “İri iri laflar. Demiş ki, ‘Şehrin emini, terör yandaşı olamaz.’ Ne kadar uydurma, safsata bir kısım cümleleri içeren iddianameyi okuduğumda, ben o iddianameyi yere fırlattım,” ifadelerini kullandı. Döneminde, Fethullah Gülen’e övgüler düzdüğüne dikkat çeken İmamoğlu, “10 yıl önce ‘Türkiye’de Türkçe Olimpiyatları geldiği nokta ile maşallahı hak ediyor’ diyen sensin,” diyerek eleştirisinde sert bir üslup kullandı.

DEMOKRATİK DEĞERLERE VURGU

İmamoğlu, insanları lekelemek ve ‘terörist’ ilan etmenin son yılların geleneği haline geldiğini vurguladı. İçişleri Bakanı’na hitaben, bu milletin her bireyinin hakkını savunacakları açıklamasını yaptı. “Haklıyı savunan, hakkı savunan, hukuku savunan safımızdan bir adım geri atmayacağız,” dedi. Son olarak, “İftira atmayın; atmamalısınız. ‘Türkiye, hukuk devleti’ demişsiniz. Masumiyet karinesini unutmuşsunuz,” diye sözlerini noktaladı.