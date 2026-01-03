Elazığ’da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD’IN AÇIKLAMASINA GÖRE DEPREM MEYDANA GELDİ

Elazığ’ın Baskil ilçesini merkez alan bir deprem, Türkiye saati ile 20.27’de kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 9.85 kilometre olarak belirlendi ve bu durum depremin sığ bir şekilde meydana gelmesine işaret ediyor.

2020 YILINDA ELAZIĞ DEPREMİ

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem, 6.75 kilometre derinlikte kaydedildi. Kandilli Rasathanesi, bu depremin büyüklüğünü 6.5 olarak açıkladı, ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı büyüklüğü 6.8 olarak duyurdu.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Bu depremin sonucunda Elazığ’da 15, Malatya’da 4 olmak üzere toplamda 19 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Elazığ’da 560, Malatya’da 226, Diyarbakır’da 34, Adıyaman’da 25, Batman’da 6, Kahramanmaraş’ta 37 ve Şanlıurfa’da 34 olmak üzere toplam 922 kişi yaralandı. Elazığ merkezinde Mustafa Paşa Mahallesi’nde 1 kişi kurtarılırken, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken bir binadan 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya’nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi’nde de iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarıldı.