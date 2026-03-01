Elazığ’da Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Elazığ İl Özel İdaresi, karla mücadele çalışmalarına dair güncel verileri açıkladı. 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürütülen kar temizleme faaliyetleri düzenli bir şekilde gerçekleştirildi.

KAPALI KÖY YOLLARI AÇILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Baskil’de 12, Sivrice’de 4 ve Palu’de 2 olmak üzere toplamda 18 kapalı köy yolu ulaşıma kazandırıldı. Saat 16.35 itibarıyla il genelinde kapalı köy yolu bulunmadığı bilgisi verildi. Saha operasyonları için toplam 90 araç ve ekipman, ayrıca 120 personel görev aldı.

İlçelerde gerçekleştirilen çalışmaların dağılımında, en yoğun faaliyet merkez ilçede olup, burada 17 araç ve 25 personel görev yaptı. İl Özel İdaresi ekiplerinin, beklenen yağışlara karşı hazırlıklarının sürdüğü biliniyor.