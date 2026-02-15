Elazığ-Malatya Karayolunda Çarpışma: 1 Ağır Yaralı 3 Kişi

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Çitili köyü mevkiinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 34 BWF 680 kayıtlı otomobil ile 16 BRE 753 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplamda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

