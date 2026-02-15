Trabzonspor Büyük Rakiplerine Karşı Galibiyet Hasretini Sürdürüyor

Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Trabzonspor, tarihi bir sürecin içinde bulunuyor. 833 gün süren büyük rakipler karşısındaki galibiyet hasreti devam etti. İstanbul’un önde gelen ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynanan son maçında, Karadeniz temsilcisi, 4 Kasım 2023 tarihindeki 3-2’lik galibiyetin ardından bir daha zafer sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, bu üç takıma karşı oynadığı son 13 lig maçında 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak galibiyetten uzak kaldı.

LİGDE ÜÇ BÜYÜKLERİ KAYBETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapılan maçın ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray’a 5-1, Beşiktaş’a ise deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Evinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon da Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmış, Fenerbahçe’ye evinde 3-2, İstanbul’da ise Galatasaray’a 4-3, Beşiktaş’a 2-1 ve Fenerbahçe’ye 4-1 yenilmiştir. Sarı-kırmızılı takıma iç sahada 2-0 kaybederek, 11 sezon aradan sonra bu maçlarda galibiyet almayı başaramadı. Bu sezonki ilk büyük karşılaşmasında İstanbul’da Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden Trabzonspor, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile ise kendi sahasında 3-3 berabere kalarak başarısız sonuçların zincirini sürdürdü.

SON GALİBİYET AVCI DÖNEMİNDE

Trabzonspor, büyük rakipleri karşısındaki son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı’nın liderliğinde elde etti. 2023-2024 sezonunun 11. haftasında Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, sonrasında teknik direktörlük görevini üstlenen Şenol Güneş ve Fatih Tekke dönemlerinde büyük maçlarda zafer sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, bu zorlu rakiplerine karşı çıktığı son 12 karşılaşmada galibiyet ulaşamazken, bu süreçte iki Türkiye Kupası finalini de kaybetti. 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 3-2 ve geçmiş sezonla da Galatasaray’a Gaziantep’te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci elde edemedi.

SÜPER KUPA YARI FİNALİ DE ELDE EDİLEMEDİ

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray’a kaybetti. Gaziantep’te oynanan karşılaşma sonucunda 4-1’lik yenilgi ile sahadan ayrılarak finale yükselemedi. Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplamda son 16 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.