Giresun’dan Başlayan Umre Yolculuğu Devam Ediyor

2019 yılında hayalini kurduğu ve maddi imkansızlıklardan dolayı gerçekleştiremediği umre ibadeti için yaklaşık iki hafta önce Giresun’dan hareket eden vatandaş, kutsal topraklara ulaşmayı hedefliyor. Yolda farklı şehirlerden geçerek önce Şanlıurfa’ya ardından Gaziantep’e ulaşan yolcu, sırt çantasıyla yola çıkarken dinlenme molalarını yol kenarlarında ve kendisine destek olan vatandaşların evlerinde veriyor.

HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI ARAÇ KULLANMAK ZORUNDA KALDIM

Umre yolculuğu esnasında vatandaşların kendisine gösterdiği ilgi ve sevginin önemli olduğunu belirten İbrahim Çakır, şunları aktardı: “Giresun Bulancak’tan başladığım umre yolculuğumun bugün 12. gününde Gaziantep’teyim. Yürüyerek çıktığım umre yolculuğumun yaklaşık bir 250 km’sine varana kadar otostopla birlikte gelmek zorunda kaldım. Hava şartlarından dolayı araç kullanmak zorunda kaldım.”

VATANDAŞLAR ZORLU YOLCULUĞUMDA BANA DESTEK OLDU

Yağmurlu havalarda kendisine yardımcı olan vatandaşların yanı sıra sosyal medyadan takip edenlerin de desteğini hissettiğini belirten Çakır, “Bu zorlu yolculuğumda bana destek oldular. Yolda durdular, aldılar. Bugün de gaziler diyarı Gaziantep’teyiz. Allah’ın izniyle bugün buradan Kilise, Kilis’ten de Suriye sınırına geçeceğiz.” diye konuştu.

İNSANLARIN TEVECCÜHÜ BENİ GERÇEKTEN MUTLU ETTİ

Zorlu süreçte başlangıçta pilav satarak gelmeyi düşündüğünü fakat maddi sorunlar yaşadığını ifade eden Çakır, “Bu sebepten dolayı arabamla birlikte sadece bizim Giresun ilçesi olan Bulancak’tan çıkmıştım ama Tirebolu da bırakmak zorunda kaldım. Şimdi yine Allah nasip ederse buradan Suriye, Suriye’den Ürdün, Ürdün’den de Suudi Arabistan’a kutsal topraklara gideceğiz. İnsanların bu teveccühü beni gerçekten çok mutlu etti.” dedi.

BENİ UMRE YOLCULUĞUNA İTEN ŞEY DİNİ İNANÇLARIM OLDU

2019 yılından bu yana umre ibadeti yapma hayalini gerçekleştirmek istediğini ifade eden Çakır, yürüyerek bunu başarmak istediğini belirtti. Çakır, “Gittiğim illerde, Giresun, Bayburt, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, bulunduğum şehir Gaziantep’te çok misafirperver insanlarımız var. Bu süreçte beni yalnız bırakmadılar. Nasip olursa hedefim en kısa zamanda umre’ye varıp görevimi tamamlayıp ve sonrasında da işime devam etmek. Beni bu umre yolculuğuna iten şey dini inançlarım oldu. Ben 2019’dan beri hep gitmek istemiştim. Hani gidemedim. Bazı problemler oldu. Ben para biriktirdim ama nasip olmadı. Yürüyerek de gidilebiliyormuş onu anladım. Hiçbir zaman yorgunluk ve açlık hissetmedim sadece susuzluk hissettim. Yolculuğum boyunca beni her yerde karşıladılar. Evinde misafir ettiler. Beni ailesinin içine sokup sofraya oturttular. Gaziantep’e geldim en güzel yerlerde konaklattılar. Dolayısıyla çok güzel şeyler yaşadığımı hissettim.” şeklinde sözlerini tamamladı.