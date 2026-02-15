İran’ın Mekran Kıyısında Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Operasyon Düzenlendi

İran’ın güneydoğusunda Mekran sahilinde, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen teknelere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Sistan ve Belucistan Eyaleti Sınır Muhafızları Komutanı Rıza Şecai, birden fazla teknenin kaçak akaryakıtla ülkeden çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçildiğini açıkladı.

TEKNELERDE BULUNAN 99 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şecai yaptığı açıklamada, “Deniz sınır birliklerimiz, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 72 bin 490 litre kaçak akaryakıt taşıyan 48 tekneye el koydu. Teknelerde bulunan 99 kişi de gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Operasyonlarla ele geçirilen akaryakıtın değerinin 62 milyar 380 milyon riyalin (yaklaşık 39 bin dolar) üzerinde olduğunu da belirtti.

YASAL SÜRECİN DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Şecai ayrıca, ele geçirilen akaryakıtın gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yasal süreç çerçevesinde adli makamlara teslim edildiğini ifade etti.