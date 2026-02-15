İran’ın Mekran Kıyısında Kaçak Akaryakıt Operasyonu

iran-in-mekran-kiyisinda-kacak-akaryakit-operasyonu

Operasyon Düzenlendi

İran’ın güneydoğusunda Mekran sahilinde, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen teknelere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Sistan ve Belucistan Eyaleti Sınır Muhafızları Komutanı Rıza Şecai, birden fazla teknenin kaçak akaryakıtla ülkeden çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçildiğini açıkladı.

TEKNELERDE BULUNAN 99 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şecai yaptığı açıklamada, “Deniz sınır birliklerimiz, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 72 bin 490 litre kaçak akaryakıt taşıyan 48 tekneye el koydu. Teknelerde bulunan 99 kişi de gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Operasyonlarla ele geçirilen akaryakıtın değerinin 62 milyar 380 milyon riyalin (yaklaşık 39 bin dolar) üzerinde olduğunu da belirtti.

YASAL SÜRECİN DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Şecai ayrıca, ele geçirilen akaryakıtın gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yasal süreç çerçevesinde adli makamlara teslim edildiğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı, devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile artık satılık taşınmaz ilanlarını da doğrulamaya başladı. Uygulama ülke genelinde hayata geçirildi.
Gündem

İznik Gölü’nde Çekilme Riskine Dikkat Çekildi

İznik Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüş, son yağışlara rağmen devam ediyor; bu durum bölgedeki çiftçileri ve esnafı endişelendiriyor.
Gündem

Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirli ok kurbağalarının toksiniyle öldüğü iddialarını, Batı'nın dikkatini başka yöne çekme çabası olarak değerlendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek ve Gazze'deki ateşkesin gelişimini görüşecek.
Gündem

Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenerek liderlik mücadelesine devam etti. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası Galatasaray demesi ise sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.