Paris Savcılığı: Epstein Belgeleri İçin Özel Ekip Kuruldu

Paris Savcılığı, ABD’de kamuoyuna sunulan 3 milyondan fazla Epstein belgesiyle ilgili yeni bir karar aldı.

EPSTEIN BELGELERİ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Savcılık, söz konusu belgelerde Fransız vatandaşlarının yer alan potansiyel suçlarını araştırmak üzere özel bir ekip kurulduğunu duyurdu. Ayrıca, 2022 yılında hapishanede yaşamını yitiren ve Epstein belgelerinde ismi geçmekte olan eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel hakkındaki soruşturma dosyasını yeniden gözden geçireceğini açıkladı. Paris Savcılığı, Ulusal Mali Savcılık ve Ulusal Adli Polis Birimi ile işbirliği içerisinde, yeni soruşturmalar başlatabilmek için yeni Epstein belgeleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Brunel, çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı ve Fransa’da tutuklu bulunduğu hapishanede 2022’de yaşamını yitirmişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü olarak bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi tanınmış isimler yer alıyor.

FBI, ABD Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, ünlü isimlerin yer aldığı sözde “müşteri listesi”nin bulunduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşamadığını, bazı müdahale ve örtbas iddialarının yanı sıra Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna vardığını ifade etti.

