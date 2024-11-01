Elektirik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEMİN DETAYLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında başlayacak yeni dönemin detaylarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bayraktar, Türkiye’de doğal gaz ve elektrik faturalarında devletin sağladığı ciddi desteklerin varlığından bahsederek, artık desteğe ihtiyaç duymayan ve yüksek tüketim yapan kullanıcılar için yeni bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdi. Bakan, “Ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan kişiler elektriğin gerçek maliyeti neyse şubat ayı itibarıyla onu ödemeye başlayacak” dedi.

SÜBVANSİYONLAR VE YENİ SİSTEM

Yeni sistemin nasıl işleyeceği konusunda merak edilenleri Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, milliyet.com.tr’ye iletti. Karataş, “Serbest tüketici” kavramına dikkat çekerek, “Şu anda aylık olarak ortalama 950 kilowattın üzerinde tüketimi olanlar serbest tüketici oluyor. Serbest tüketiciler maliyet olarak piyasa şartlarından elektriği satın alabiliyor. Burada devletin bir sübvansiyonu yok. Yeni düzenleme ile birlikte aylık 950 kilowattlık limit 417 kilowatta indirilecek” şeklinde konuştu.

YILLIK TÜKETİMİN ÖNEMİ

Burada dikkat edilmesi gereken husus, aylık tüketimden ziyade yıllık tüketime odaklanılması. Yani 12 ayda 5 bin kilowattın altında elektrik tüketenler sübvansiyonlu kullanmaya devam edecek. 5 bin kilowatt yıllık tüketime bölündüğünde aylık ortalama 417 kilowata denk geliyor. Eğer bir hane, geçtiğimiz yıl 5 bin kilowattın üzerinde tüketim yaptıysa, serbest tüketime geçiyor. Ancak yıllık 5 bin kilowattın altında kalanlar, sübvansiyonlu elektrik tarifesi ile devam edebiliyor.

RAKAMLARLA KONUT TÜKETİMİ

Hanelerde, yapılan araştırmalara göre ortalama elektrik tüketiminin 200-230 kilowatt seviyelerinde olduğunu ifade eden Karataş, “417 kilowattın üzerinde bir tüketim lüks tüketim oluyor. Bu, ya büyük bir evdir ya da evde çok sayıda elektrikli ekipman bulunuyordur” dedi. Yüksek tüketim yapan meskenlerin, serbest piyasadaki elektrik dağıtım şirketini seçebileceğini belirten Karataş, bu evlerin, devlet sübvansiyonundan yararlanamayacağını sözlerine ekledi. Türkiye’de konutlarda bir kilowatt elektriğin maliyeti ise 3.5-4 TL arasında değişiyor.

ENERJİ TASARRUFUNUN ÖNEMİ

Karataş, elektrik fiyatının ucuz olmasının enerji tasarrufunu engellediğini vurgulayarak, “Fiyatların yükselmesi, gerçek rakamlara yaklaşmasıyla insanların enerji tasarrufu refleksleri güçleniyor” dedi. 417 kilowattın üzerindeki tüketimin piyasa koşullarına tabi olması, gereksiz tüketimi sübvanse etmeyecek ve burada bir tasarruf sağlanması hedefleniyor. Sosyal kesimlerin ise, 417 kilowattın üstünde sübvanse edilmeye devam edeceği ifade ediliyor.

FATURALARDA DEĞİŞİKLİKLER

Yerli fiyatlara göre düzenlemeler yapılacak. Aylık ortalama 1050 TL ve üzerinde faturası bulunanlar, sübvansiyondan faydalanamayacak. Yıllık tüketime bakılarak, 5 bin kilowattı aşanlar, gerçek maliyet üzerinden elektrik tedarik edecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ve TÜKETİM

Son dönemde artan elektrikli araç sayılarını da göz önünde bulunduran Karataş, bu araçları evden şarj edenlerin elektrik tüketimlerinin 417 kilowattı aşabileceğini dile getirdi. Evlerinde araçlarını şarj edenlerin, artık gerçek fiyattan elektrik tedarik edeceklerini belirtti.

VATANDAŞ VE DEVLET KAZANACAK

Gerçek fiyatlara yaklaşıldığında enerji tasarruflarının artacağına dikkat çeken Karataş, “Burada hem vatandaş hem de devlet kazanır” dedi. Piyasa rekabetinin artmasıyla enerji firmalarının daha cazip fiyatlar sunmaya başlayacağı öngörülüyor.

FİYATLARDA ARTIRIM OLACAK MI?

Son olarak, yıl sonuna kadar herhangi bir artış beklemediğini vurgulayan Karataş, “Tabi bu dövize bağlı olacak. Önümüzdeki yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamalarını takip etmek gerekecek” sözleriyle değerlendirmelerde bulundu.