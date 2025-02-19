Elektrik Faturası Zammı Olmadığı Açıklandı

ELEKTRİK FATURALARINDA HERHANGİ BİR ZAM YAPILMAYACAK

Yıllık tüketimi 5 bin kWh’in altında kalan aboneler için zam yapılmayacak. Ancak bu sınırı aşmamak için dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar var. Cihazların kullanımında enerji verimliliğine odaklanmak önem taşıyor. Evinizde kullanılan elektrikli cihazların tüketim değerlerine ve önerilen tasarruf yöntemlerine göz atalım.

YILLIK TÜKETİM SINIRINA DİKKAT EDİN!

Yıllık tüketimi 5 bin kWh’in altında olan mesken aboneleri arasında camiler, cemevleri, diğer ibadethaneler ve dernekler gibi kuruluşlar bulunuyor. Ayrıca, şehit aileleri, muharip ya da malul gaziler de bu grupta yer alıyor. Köy içme suları için kullanılan elektrik, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri ve elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağımlı olan aboneler de bu kısımdan muaf kalıyor.

ELEKTRİK TÜKETİM VERİLERİ

EPDK’nın güncel hesaplamalarına göre, evlerdeki elektrikli cihazların aylık ortalama tüketimleri şu şekildedir: Buzdolabı 31.6 kWh, bulaşık makinesi 10.2 kWh, çamaşır makinesi 7.2 kWh, LCD-LED TV 7.05 kWh, fırın 16.25 kWh, kombi 11.52 kWh, elektrikli süpürge 6 kWh, aydınlatma 28.8 kWh ve saç kurutma makinesi 1.38 kWh.

TASARRUF YÖNTEMLERİNİ UYGULAYIN

Enerji verimliliği yüksek cihazlar kullanmak, tüketimi önemli ölçüde azaltıyor. Cihazların doğru kullanımı da gereklidir; örneğin buzdolabını aşırı doldurmamak ve çamaşır makinesini tam doluyken çalıştırmak faydalı olacaktır. Aydınlatmada LED ampuller tercih etmek, geleneksel ampullere kıyasla enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, kullanmadığınız cihazları tamamen kapatmak, standby modundan kaçınmak tasarruf açısından önem taşıyor. Eğer yıllık tüketiminiz 5 bin kWh’in altında olmasına rağmen üst tarifeye geçtiğinizi düşünüyorsanız, EPDK’ya başvurarak durumu düzeltebilirsiniz.