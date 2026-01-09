Elektrik Fiyatlarında Yeni Düzenleme Sinyali Geldi

Enerji sektörüyle ilgili 2025 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, finansal piyasalardaki sıkılaşma ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen geçen yıl enerji sektöründe önemli bir dalgalanma yaşanmadığını dile getirdi. Yılmaz, Türkiye’ye olan yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu belirtirken, “Yabancıların da ciddi iştahı var. Yenilenebilir enerji yatırımı yapmak çok avantajlı” şeklinde ifade etti. Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının hızla devreye gireceğini kaydeden Yılmaz, bu konudaki yasal sürecin tamamlandığını aktardı.

DEPOLAMA PROJELERİ HIZLANIYOR

Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Bu depolama projeleri kanunu Enerji Bakanımız tarafından çıkartıldı ve biz şeffaf şekilde lisanslama sürecine başladık. Bugün itibariyle 350 megavata yakın santral devreye girdi. Bugün sahada yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım var” dedi. Ayrıca, depolamalı güneş enerjisi santralleriyle önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 15 milyar dolarlık doğalgaz tasarrufu sağlanmasının mümkün olabileceğini belirtti.

ELEKTRİK TARİFELERİNDE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Elektrik fiyatlarına olası bir zam ihtimaliyle ilgili sorulara yanıt veren Yılmaz, şubat ayında yeni bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etti. “Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400’lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik” diyerek mevcut durumu değerlendirdi.