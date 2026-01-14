Elektrikli Araç Satışlarında Küresel Rekor Beklentisi

DÜNYADA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI REKOR KIRDI

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde elektrikli araç satışları 20,7 milyon adede ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Londra merkezli veri analizi firması, 2025 yılına ilişkin elektrikli araç satışlarına dair verileri açıkladı. Buna göre, dünya genelindeki elektrikli araç satışlarının 2025 yılında yıllık bazda yüzde 20 artarak 20,7 milyon araca ulaşması bekleniyor. Toplam satışların önemli bir kısmı, yani 12,9 milyonu Çin’de gerçekleşti. Çin’deki satışlar, geçtiğimiz yıl 2024’e kıyasla yüzde 17 oranında bir artış gösterdi. Ancak, country’deki satışlarda son çeyrekte bir yavaşlama gözlemlendi.

KÜRESEL REKABET VE HACİM YER DEĞİŞTİRİYOR

Çin’deki elektrikli araç satışlarında 2025 yılındaki büyümeyi etkileyecek etkenler arasında yoğun iç rekabet, agresif fiyat stratejileri ve artan araç modelleri bulunuyor. Yerel rekabetin artmasıyla birlikte, Çinli otomobil üreticileri yurt dışı piyasalarına daha fazla yönelmeye başladı. Bu durumdan Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya gibi bölgelere fayda sağlarken, dünya genelinde elektrikli araç satışlarının artışında da önemli bir rol oynadı. Çinli markalara ait elektrikli araçlar, Avrupa pazarında geçtiğimiz yıl toplam satışların yüzde 19’unu temsil etti.

ÇİN’DE VERGİ VE SÜBVANSİYON DEĞİŞİKLİKLERİ

İleriye yönelik olarak, bu yıl Çin’de elektrikli araçların ilk kez satın alma vergisine tabi olacağı belirtildi. Ayrıca, bu yıl hayata geçirilecek olan yeni takas sübvansiyon programı, 2025 yılında uygulanmaya başlanacak sabit oranlı sübvansiyondan farklı olarak araç fiyatları ile orantılı şekilde belirlenecek. Bu gelişmeler, Çin’deki elektrikli araçlarla ilgili sübvansiyon seviyelerinin 2025’e göre daha düşük olacağını gösteriyor.

AVRUPA PAZARINDA KUVVETLİ BÜYÜME

Avrupa’da elektrikli araç satışları 2025 yılında yıllık bazda yüzde 33 oranında artış gösterdi. Avrupa elektrikli araç pazarı, Avrupa Birliği emisyon hedeflerinin esnetilmesi gibi yasal değişikliklerin yaşandığı bir dönemden geçiyor. Ayrıca, pek çok büyük Avrupa ülkesinin sübvansiyonlarını artırması, tüketicilerin elektrikli araç alımına yönelik destekleri de artırdı. Almanya ve İngiltere gibi büyük pazarlar, elektrikli araç satışlarında sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 27 oranında artış kaydetti. Fransa’da ise zayıf bir başlangıçla birlikte yüzde 2’lik bir büyüme gerçekleşti. Avrupa pazarının önemli gelişmelerinden birisinin, içten yanmalı motorlu araçların satışına ilişkin yasağın 2035 yılına kadar hafifletilmesine yönelik olacak değişiklikler olduğu öngörülüyor.

KUZEY AMERİKA’DA ZAYIF PERFORMANS

Kuzey Amerika’da, elektrikli araç satışlarının geçtiğimiz yıl yüzde 4 azalmasıyla birlikte 1,8 milyon seviyelerine düştüğü kaydedildi. ABD’de, elektrikli araçlara yönelik vergi indirimlerinin 30 Eylül 2025 itibarıyla kaldırılması ve korumacı ticaret politikalarının etkisi, yıllık bazda sadece yüzde 1 oranında bir artışa neden oldu. Kanada’da ise 2025’in başında sübvansiyonların kaldırılmasıyla birlikte, elektrikli araç pazarında yıllık bazda yüzde 41’lik bir düşüş görüldü. Meksika’da ise, Çinli elektrikli araçların ithalatındaki artış nedeniyle yüzde 29’luk bir büyüme kaydedildi. Kuzey Amerika’da, sınırlı tüketici teşvikleri ve destekleyici mevzuat eksikliği nedeniyle elektrikli araç pazarının görünümünün bu yıl zayıf kalması bekleniyor.

PAZARDAKİ KÜÇÜLME ÖNGÖRÜSÜ

Veri müdürü, bu verileri değerlendirirken küresel elektrikli araç satışlarının 2025 yılında yıllık yüzde 20 oranında bir artış göstermesinin pazardaki direncini ortaya koyduğunu ifade etti. Charles Lester, “Avrupa, Çin’i geride bırakarak en hızlı büyüyen bölge haline geldi. Kuzey Amerika’nın bu zorlu yılı geçirmesi bekleniyordu. ABD Başkanı, elektrikli araç teşviklerini geri çekme ve üretimi yerelleştirme konularında pek çok sözü yerine getirdi. ABD’de 7 yıl aradan sonra elektrikli araç satışlarının neredeyse üçte bir oranında küçülmesi bekleniyor” şeklinde açıklamada bulundu.