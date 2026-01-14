Kadın Hakim A.K. İçin Savcı M.Ç.K. Tutuklama Talebi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan kadın hakim A.K., istinaf bürosunda silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren savcı M.Ç.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki adliyeye sevk edildi.

İFADE ÖZEL BÜRODA ALINDI

Soruşturma sürecinde M.Ç.K.’nin ifadesi, Özel Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili tarafından alındı. Şüpheli, ifadesinin akabinde “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu ile tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İKİNCİ KURŞUN YAN ODAYA ISABET ETTİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, saldırgan olay anında iki kez ateş açtı. Bu atışlardan birinin duvara isabet ederek yan odada bulunan mahkeme başkanının koltuğuna çarptığı belirlendi. O esnada ilgili hakimin odada olmadığı ifade edildi.

HAKİMİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan hakim A.K.’nin kasığından yaralandığı, hayatı tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alındığı bildirildi.

GEÇMİŞTE BİRLİKTE GÖREV YAPMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, saldırıyı gerçekleştiren savcı ile yaralanan hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi’nde birlikte görev yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.

İKİNCİ ATISI HÜKÜMLÜ ÇAYCI ENGELLEDİ

Hakime ateş eden savcının ikinci kez ateş açma girişimi, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı tarafından engellendiği bilgisi soruşturma dosyasına yansıdı.