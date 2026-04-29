Elektrikli Araçların Pazar Payı Yüzde 25’e Çıkabilir

DÜNYA ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİYOR

Dünya, fosil yakıtlara veda ederek karbon ayak izini azaltma amacıyla trafikte elektrikli araç kullanımına yöneliyor.

Satıcı Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı değerlendirmede elektrikli araçların bu yıl toplam satışlarındaki payının yüzde 25 seviyelerine ulaşabileceği bilgisini verdi.

OTOMOTİV PAZARI DARALırken ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YÜKSELİYOR

Genel otomotiv pazarında daralma yaşanmasına rağmen elektrikli araç satışlarının artış gösterdiğini belirten Erkoç, bu segmentteki büyümenin dikkat çekici bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarının yüzde 18 oranında arttığını vurgulayan Erkoç, tüketici tercihlerindeki değişimin hızlandığına dikkat çekti.

GEÇİŞ SÜRECİ HIZLANIYOR

Elektrikli araçlara yönelimin arkasındaki nedenler arasında çevrecilik, düşük kullanım maliyetleri ve teknolojik dönüşüm olduğunu aktaran Erkoç, “Dünya genelinde içten yanmalı motorlardan elektrikli modellere doğru güçlü bir geçiş yaşanıyor. Türkiye’de de bu dönüşüm hız kazandı. Özellikle yakıt maliyetleri, bakım giderleri ve servis ücretlerindeki artış, tüketicileri daha ekonomik alternatiflere yönlendiriyor. Elektrikli araçlar bu noktada önemli bir avantaj sağlıyor.” şeklinde konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI ARTIYOR

Erkoç, elektrikli araçların Türkiye pazarındaki payının her geçen ay yükseldiğine işaret ederek, mevcut artış trendinin devam etmesi durumunda bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 25 seviyelerine ulaşacağını belirtti.

Satışlardaki artışın, tüketici tercihlerinin kalıcı bir şekilde değişmeye başladığını gösterdiğini ifade eden Erkoç, “Önümüzdeki süreçte elektrikli araçların pazardaki ağırlığının daha da artacağını öngörüyoruz.” dedi.

