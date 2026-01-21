Elektrikli Modellerde Artan Talep Dikkat Çekiyor

elektrikli-modellerde-artan-talep-dikkat-cekiyor

ÇEK OTOMOBİL ÜRETİCİSİ SKODA’DAN BÜYÜME AÇIKLAMASI

Çek otomobil üreticisi Skoda, artan müşteri talepleri doğrultusunda 2025 yılında küresel satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 12,7 artırdı. Marka, dünya genelinde 1 milyon 43 bin 900 aracın satışını gerçekleştirerek son altı yılın en yüksek satış rakamına ulaşmayı başardı.

TÜRKİYE PAZARINDA BAŞARI

Türkiye pazarı, 45 bin 321 adetlik satış rakamıyla Skoda’nın en önemli merkezlerinden biri haline geldi ve kendi rekorunu tazeledi. Bu nedenle Türkiye, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Polonya ve Fransa’nın ardından markanın en fazla tercih edilen ülkeleri arasında yerini sağlamlaştırdı.

ELEKTRİKLİ MODELLERE ARTAN İLGİ

Skoda’nın tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit model satışları, yıllık bazda yüzde 25,7 oranında bir artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl satılan her dört Skoda modelinden birinin elektrifikasyon teknolojisine sahip olduğu görülüyor. Bu durum, Skoda’nın dönüşüm sürecindeki hızlı ilerleyişini gözler önüne seriyor.

POPÜLER MODELLER VE GELECEK PLANLARI

Skoda’nın en çok tercih edilen modeli, 190 binin üzerindeki satış adediyle Octavia olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte, elektrikli Elroq modeli de Avrupa pazarında ikinci sıraya yerleşti. Skoda, 2026 yılında yeni SUV modeli Epiq ve yedi kişilik Peaq modellerini kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor.

