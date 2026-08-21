Elif Boyner, Atölyedeki Renklerden Büyülendi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un ardından Cem Boyner’in kızı Elif Boyner de İzmir Selçuk’taki Cem Arpet halı dokuma atölyesini ziyaret ederek el emeği üretimi yerinde inceledi. Genç isim, atölyede emek veren kadınlarla bir araya geldi ve üretim sürecine dair izlenimlerini paylaştı. Elif Boyner’in ziyareti, geleneksel halı dokumacılığına gösterilen ilginin son örneği olarak dikkat çekti.

KADIN İSTİHDAMINA ÖVGÜ

Elif Boyner, atölyede yaklaşık 130 kadının çalıştığını öğrenince büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. El emeğine verdiği önemi vurgulayan Boyner, bu istihdamın kendisini gururlandırdığını belirtti. Ziyaretinde kadınların üretim azmini de yakından görme fırsatı buldu.

RENK CÜMBÜŞÜ VE EMEK

Köy evlerindeki tezgahlarda dokumacı ablaları, yün eğiren anneleri ve yünleri derede yıkayan teyzeleri gören Boyner, manzara karşısında büyülendiğini söyledi. Genç isim, renklerin ve emeğin uyumunun kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. Bu görüntülerin geleneksel üretimin canlılığını gözler önüne serdiğini aktardı.