Elif Kumal’ın Cansız Bedeni Gölette Bulundu

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda yaşanan üzücü olayda, erkek arkadaşı Enis G. ile bir tartışma sonrasında kamp alanından ayrılan Elif Kumal’ın (34) cansız bedeni 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde bulundu. Bugün Bandırma’da toprağa verilecek olan Kumal’ın ölümü, ön otopsi raporuna dayanarak suda boğulma olarak değerlendirildi. Yapılan incelemelerde kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi.

İHBAR VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta Yukarıyapıcı Göleti kıyısında kamp yapmaya gitmişti. 28 Aralık’ta saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Elif ile aralarında bir tartışma çıktığını, ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanını terkettiğini belirtti. İhbarı takiben bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak yapılan incelemelerde Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğine dair bir görüntüye ulaşılamadı.

GÖLETTEKİ BULUNTU

Jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlatırken, Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan gelen AFAD ve jandarma komando timleri de bölgeye yardıma geldi. Aramalara sivil toplum kuruluşları ve iz takip köpekleri de destek verdi. 8 gün süren çalışmalar sonucunda Kumal’ın otomobili, Ankara’dan gelen özel ekip tarafından tespit edildi. Olay yeri incelemeleri sonrası, otomobilin sürücü koltuğunda Elif Kumal’ın cansız bedeni tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Elif Kumal’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Bandırma’nın Doğu Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. İlgili bulgulara göre ölümü suda boğulma olarak belirlenen Kumal’ın otomobilinin çıkarıldığı olay yerinde, sürücü camının yarı açık olduğu ve ön tekerleklerinin patlak olduğu görüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Erdek Cumhuriyet Savcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlatırken Kumal’ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarının 7. gününde DHA muhabirine, Enis G.’nin kendisini aradığını ve “Arabanın kapıları kilitli” dediğini aktardı. Fatma Kumal, “Ne zaman haber aldım? 11.23. Karakollara 12.00 civarı, 12.00’dan sonra haber gidiyor. Panik yapılması gereken çok sebep var” diyerek olayın ciddiyetine vurgu yaptı.