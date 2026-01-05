Elif Kumal’ın Ölümüyle İlgili Yeni Gelişmeler Açıklandı

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda, kampta bulunduğu sırada erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşamış olduğu tartışmanın ardından aracını alarak bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal (34), 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde ölü halde bulundu. Bugün Bandırma’da defnedilecek olan Kumal’ın Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki ön otopsisinde, kesici alet veya ateşli silah izi bulunmadığı ve ölüm nedeninin suda boğulma olarak değerlendirildiği belirlendi. Kumal’ın otomobili ise göletten çıkarıldı.

KAMP ÜZERİNE TARTIŞMA

Elif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. ve bir arkadaşıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısında kamp yapmaya gitti. 28 Aralık sabahı saat 12:09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal’la aralarında bir tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisine ulaşamadığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğine dair herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Bu gelişmelerle birlikte jandarma, kapsamlı bir arama çalışması başlattı, bölgeye çeşitli illerden arama-kurtarma ekipleri ile iz takip köpekleri gönderildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLDÜ

Jandarma, polis, itfaiye ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama müdahale ekipleri, hem karadan hem de havadan, helikopter ve insansız hava araçlarıyla arama faaliyetlerine başladı. Ekipler, gölette ve denizde detaylı çalışmalar yürüttü, ATV’ler ve motokrosçular da aramalara destek verdi. 8’inci günde arama çalışmaları, Elif Kumal ve erkek arkadaşının kamp yaptığı Yukarıyapıcı Göleti’nde yoğunlaştırıldı. Ankara’dan gelen özel bir ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla Kumal’ın otomobilini 25 metre açık ve 10 metre derinlikte tespit etti. Dalgıçlar, gölete dalarak otomobilin sürücü koltuğunda Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaştı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ön otopsi sonuçlarına göre kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Kumal’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi’nde toprağa verilecek.

OTOMOBİLİNDE BİR DÜZENEK GÖRÜLDÜ

Elif Kumal’a ait 16 ATB 289 plakalı otomobil, sabah saatlerinde vinç yardımıyla Yukarıyapıcı Göleti’nden çıkarıldı. Sürücü kapısının camının yarı açık olduğu ve ön tekerleklerinde patlak olduğu tespit edilen araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, Kumal’ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarının 7’inci gününde yaptığı açıklamada, Enis G.’nin 28 Aralık sabahı kendisini arayıp, “Arabanın kapıları kilitli” ifadelerini kullandığını belirtti. Fatma Kumal, “Ne zaman haber aldım? 11.23’te. Her şey geç kalınmıştı” diye konuştu.