Elif Nur Halisdemir, Teğmen Oldu

ÖMER HALİSDEMİR’İN KIZI TEĞMEN OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik rütbesini aldı. 15 Temmuz kahramanı olan şehit Ömer Halisdemir’in kızı, Milli Savunma Üniversitesi’nin düzenlediği 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde teğmenlik diplomasını aldı.

DİPLOMASI TÖRENDE VERİLDİ

Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabında mezuniyet törenine dair bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı, Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi.” denildi. Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diplomasının verilme anı sosyal medyada geniş ilgi gördü.

ÖMER HALİSDEMİR’İN KAHRAMANLIĞI

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi’yi etkisiz hale getirerek şehit oldu. Halisdemir’in cesareti, vatanseverliği ve kahramanlığı, darbe girişimine karşı verilen mücadelede önemli bir simge haline geldi.