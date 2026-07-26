Elisa Annesinin Minik Antrenörü Oldu

Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, 2 Nisan 2026’da üçüncü kızları Elisa’yı kucaklarına aldı. Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, doğum sonrası hedeflediği forma ulaşmak için düzenli olarak çalışıyor. Elisa, annesinin spor yaparken en büyük destekçisi oldu. Eda ise 6, Ela ise 4 yaşında.

ELİSA ANTRENÖR OLDU

Üçüncü hamileliği sırasında aldığı kiloları vermek isteyen Gülşe, sporu bırakmadı. Minik kızı Elisa, çalışmaları sırasında onu yalnız bırakmıyor. Oyuncu, bu süreçte en tatlı desteği Elisa’dan alıyor.