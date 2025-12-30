Elon Musk’ın Audrey Morris Üzerine Yorumları Tartışma Yarattı

DANİMARKA’DA SIKINTILI SÜREÇ

Danimarka’da sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan 19 yaşındaki Audrey Morris ile ilgili olarak Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım, toplumsal bir tartışma oluşturdu. Musk’ın yorumu, hızla “rahatsız edici” ve “uygunsuz” olarak değerlendirildi. Musk, Morris’in vize durumu üzerine yapılan bir paylaşımda, “8 veya üzeri çekiciliğe sahip olanlar muaf tutulmalı” ifadelerini kullandı.

MORRIS’DEN YORUM

Los Angeles doğumlu ve dokuz yaşından beri ailesiyle Danimarka’da yaşayan Audrey Morris, Musk’ın paylaşımına ilişkin olarak The Daily Beast’e konuştu. Morris, durumu “çılgınca” olarak nitelendirirken, “Bu durumun en başından beri dış görünüş üzerinden ele alınmasına alışığım. Sarışın ve beyaz olmam sürekli gündeme getiriliyor. Ancak bu sözlerin ondan gelmesi beni gerçekten şaşırttı,” ifadelerini kullandı.

YAPICI OLUNABİLİRDİ

Genç kadın, Musk’ın akademik başarıları veya çocukluğundan bu yana Danimarka’da yaşamasını öne çıkarmasının çok daha yapıcı olabileceğini belirtti. Morris, “Bunlar dosyam açısından çok daha faydalı olabilirdi,” diye ekledi. Yine de bu durumun, farkındalık yaratma potansiyeli taşıdığını vurgulayan Morris, “Biraz utanmak pahasına bile olsa, eğer bu durum birilerinin dikkatini çekerse sorun değil,” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Musk’ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından yoğun eleştiriler aldı. Birçok kişi, 54 yaşındaki iş insanını “genç bir kadına yönelik uygunsuz ifadeler kullanmakla” itham etti. Bazı kullanıcılar, “Sakin ol yaşlı adam” ve “Milyarlarca doların var ama hala rahatsız edici davranıyorsun” yorumlarını yaparak tepki gösterdi.

VİZE SÜRECİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİ

Audrey Morris, annesinin doktora eğitimi için ailesiyle birlikte Danimarka’ya yerleşmiş ve uzun süre annesinin vizesi ile yaşamını sürdürmüştü. Ancak adres değişimi sonrası vize şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle oturma izni tehlikeye girdi. Annesi ve kardeşi Danimarka vatandaşlığı kazanırken, Morris’in başvurusu reddedildi. Sonrasında 10 yıllık oturma izni alsa da, ülkeyi terk etme ihtimali hala söz konusu. Morris, daha önce yerel basına verdiği bir röportajda, “ABD’de akrabalarım var ama benim evim Danimarka,” ifadelerine yer vermişti.