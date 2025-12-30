Elon Musk’tan Audrey Morris Yorumu: Tartışma Büyüyor

DANİMARKA’DA SORUN YAŞAYAN MÜCADELECİ GENÇ

Danimarka’da sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan 19 yaşındaki Audrey Morris hakkında Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Musk’ın ifadeleri kısa sürede “rahatsız edici” ve “uygunsuz” olarak eleştirildi. Musk, Morris’in vize ve sınır dışı edilme problemine dair yapılan bir paylaşımın altına, “8 veya üzeri çekiciliğe sahip olanlar muaf tutulmalı” şeklinde yorumda bulundu.

‘ŞAŞKINLIK VERİCİ BİR YORUM’

Los Angeles doğumlu olan ve dokuz yaşından beri ailesiyle birlikte Danimarka’da yaşayan Audrey Morris, konuyla ilgili bir röportajda durumu “çılgınca” ifadeleriyle tanımladı. Morris, “Bu durumun başından beri dış görünüşle değerlendiriliyor olması alışık olduğum bir durum. Sarışın ve beyaz olmam sıkça dile getiriliyor. Ancak bu sözlerin ona ait olduğunu duymak beni gerçekten şaşırttı,” dedi.

‘OLUMLU İFADELER DAHA YARARLI OLURDU’

Genç kadın, Musk’ın kendisi hakkında akademik başarılarından ya da Danimarka’daki uzun süreli yaşamından bahsetmesinin daha yapıcı olabileceği görüşünde. Morris, “Bunlar dosyam açısından çok daha faydalı olabilirdi,” şeklinde konuştu. Buna rağmen, konunun açılmasının bir farkındalık yaratabileceğine de dikkat çeken Morris, “Biraz utanmak pahasına bile olsa, eğer bu durum birilerinin dikkatini çekerse sorun değil” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTIYOR’

Musk’ın paylaşımı, sosyal medya platformlarında sert eleştirilerin artmasına neden oldu. Pek çok kullanıcı, 54 yaşındaki iş insanını “genç bir kadına yönelik uygunsuz sözler sarf etmekle” itham etti. Bazı kullanıcılar ise, “Sakin ol yaşlı adam” ve “Milyarlarca dolara sahipsin ama hala rahatsız edici davranışların var” gibi yorumlarda bulundu.

‘DANİMARKA VİZE SÜRECİ’

Audrey Morris, annesinin doktora eğitimi için ailesiyle birlikte Danimarka’ya yerleştiğinde uzun yıllar annesinin vizesi üzerinden yaşama imkanı buldu. Ancak, ikamet adresi değişikliği sonrası vize şartlarını ihlal ettiği öne sürülerek oturma izni tehdit altında kalmıştı. Annesi ve kardeşi Danimarka vatandaşlık başvurusunu kabul ederken, Morris’in başvurusu ise reddedildi. Sonrasında kendisine 10 yıllık oturma izni verilmesine rağmen, ülkeyi terk etme riski hâlâ masada. Morris, daha önce verdiği bir röportajda, “ABD’de akrabalarım var ama benim evim Danimarka” diyerek hislerini dile getirmişti.