Elon Musk’tan Reid Hoffman’a Açıklama: Ben Gitmedim

ABD’DE EPSTEIN DOSYALARI GÜNDEME TAŞIDI

Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması, pek çok ünlünün ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Bu isimlerden biri olan Elon Musk, kendini savunmak amacıyla yeni açıklamalarda bulundu. Musk, “Epstein beni sürekli ikna etmeye çalıştı” şeklinde ifade kullandı.

MUSK’IN AÇIKLAMALARI

Musk, Epstein’ın kendisini adaya davet ettiğini fakat bu davetleri geri çevirdiğini aktardı. Musk, “Epstein beni sürekli ikna etmeye çalıştı, ben ise engelledim” ifadelerini dile getirdi.

HOFFMAN’A CEVAP

LinkedIn kurucusu Reid Hoffman’ın Epstein’ın adasına gittiğine dair belgelerle ilgili olarak Musk, “Aramızdaki en büyük fark, Reid, senin gitmiş olman, benim gitmemiş olmam” dedi. Musk, Hoffman’ın adayı iki kez ziyaret ettiğini belirtip, “Belki birinci hataydı ama ikincisi değil” şeklinde yorumda bulundu.

KENDİSİNİ SAVUNMASINI SÜRDÜRÜYOR

Daha önce de dosyalarda adının geçmesi nedeniyle kendini savunan Musk, “Belgelerin tam olarak açıklanması ve çocuk istismarcılarının hesap vermesi için benim kadar sert mücadele eden kimse olmadı” diyerek, kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.