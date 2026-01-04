Elon Musk’tan Trump’a Kutlama Mesajı: Venezuela Refaha Ulaşabilir

Elon Musk’TAN TEBRİK MESAJI

ABD’li teknoloji devi Elon Musk, Başkan Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik yürütülen operasyonun ardından X hesabından bir tebrik mesajı yayınladı. Musk, ABD’nin bu hamlesinin sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte bir kazanım olarak nitelendirerek, “Tebrikler, Başkan Trump! Bu, dünya için bir zafer ve dünyanın dört bir yanındaki kötü diktatörlere açık bir mesajdır.” şeklinde ifadeler kullandı. Başkan Trump ile son dönemde fikir ayrılıkları yaşadığı bilinen Musk, “Venezuela artık hak ettiği refaha kavuşabilir” mesajını da paylaştı.

PANİK YARATAN PATLAMALAR

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 sularında patlama sesleri ve uçak gürültüleri duyuldu. Venezuela hükümeti, bu durumdan ötürü ABD’yi ülke genelindeki sivil ve askeri tesislere saldırılar düzenlemekle suçladı. Başkan Trump, Maduro’ya karşı büyük ölçekli bir operasyon gerçekleştirildiğini, Maduro ve eşinin güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarıldığını bildirdi.

SUÇLAMALARA YANIT

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayarak, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini belirtti. Venezuela yönetimi, bu durumu kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken bazıları ise ABD’ye destek verdiklerini dile getirdi.