Emekli Aylık Artışında 5 Ocak Beklentisi

emekli-aylik-artisinda-5-ocak-beklentisi

Emeklilerin Aylık Artış Oranı Bekleniyor

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylık artış miktarı, 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri ile belirlenecek. Tahminler, söz konusu artışların yüzde 12-13 arasında olabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, en düşük aylık ve kök maaşların yükseltilmesi konusunda TBMM’de yasal düzenleme hazırlığına gidileceği ifade ediliyor.

ZAM ORANLARI ENFLASYONLA NETLENECEK

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, 5 Ocak Pazartesi günü duyurulacak enflasyon rakamlarının ardından kesinlik kazanacak. Ön görülen rakamların, son altı aylık enflasyon oranının yüzde 12-13 civarında çıkacağının işaretini verdiği belirtiliyor. Bu oranların kesinleşmesinin ardından, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bu yönde bir artış yapılması planlanıyor. Refah payıyla ilgili nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

REFAH PAYI İHTİMALİ ZAYIF GÖRÜLÜYOR

Öte yandan, AK Parti kulislerinden alınan bilgiler doğrultusunda, refah payı uygulamasının gündeme gelmesine karşın bu ihtimalin zayıf olduğu dile getiriliyor. Son kararın, parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği ifade ediliyor. Ayrıca, 5 Ocak’ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) da toplanarak en düşük emekli aylığı konusunu değerlendireceği bilgisi paylaşılıyor.

