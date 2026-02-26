Emekli Bayram İkramiyelerine Zam Tasarısı Meclis’te

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili yeni düzenleme Meclis’e ulaşmak için gün saymaya başladı. İktidar partisi, emeklilere bayram ikramiyesinde zam öngören teklif üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor ve bu düzenlemenin pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

YÜZDE 25’LİK ZAM TEKLİFİ

Yapılan etki analizleri çerçevesinde, yapılan çalışmalarda genel görüş, mevcut 4 bin lira olan ikramiyenin yüzde 25’lik bir artış ile 5 bin liraya çıkarılması yönünde şekilleniyor.

DEPREM KONUTLARINA TAPU DÜZENLEMESİ

Ayrıca, torba kanun teklifinde deprem konutlarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede, konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 oranında bir indirim sağlanacak ve 484 bin lira ödendiğinde tapuların verilmesi için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Şu anda, ödemeler tamamlanmadan tapu verilmesi mümkün olmuyor.