Emekli Bayram İkramiyelerine Zam Tasarısı Meclis’te

emekli-bayram-ikramiyelerine-zam-tasarisi-meclis-te

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili yeni düzenleme Meclis’e ulaşmak için gün saymaya başladı. İktidar partisi, emeklilere bayram ikramiyesinde zam öngören teklif üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor ve bu düzenlemenin pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

YÜZDE 25’LİK ZAM TEKLİFİ

Yapılan etki analizleri çerçevesinde, yapılan çalışmalarda genel görüş, mevcut 4 bin lira olan ikramiyenin yüzde 25’lik bir artış ile 5 bin liraya çıkarılması yönünde şekilleniyor.

DEPREM KONUTLARINA TAPU DÜZENLEMESİ

Ayrıca, torba kanun teklifinde deprem konutlarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede, konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 oranında bir indirim sağlanacak ve 484 bin lira ödendiğinde tapuların verilmesi için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Şu anda, ödemeler tamamlanmadan tapu verilmesi mümkün olmuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Erdoğan: Gençler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle iftar düzenleyerek Türkiye’nin son yıllardaki büyük dönüşümüne dikkat çekti. Ülkenin önemli bir atılım içinde olduğunu vurguladı.
Gündem

TFF Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 72. Yaş Gününü Kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. doğum gününü yayımladığı özel bir mesajla kutladı.
Gündem

Meta’dan Instagram’a Yeni Ebeveyn Uyarı Sistemi

Instagram, intihar veya kendine zarar verme aramaları yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı göndererek dikkat çekmeyi hedefliyor.
Gündem

Suudi Arabistan Ekibi Paul Onuachu’yu Transfer Etmek İstiyor

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu'ya Suudi Al Ahli'nin ilgi gösterdiği, futbolcuya mevcut maaşının üç katı bir teklif yapılacağı öğrenildi.
Gündem

Süveyda’da 86 Kişilik Esir Değişimi Gerçekleşti

Suriye'de hükümet ile Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplar arasında yapılan esir takasında 86 kişi serbest bırakıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.