Meta’dan Instagram’a Yeni Ebeveyn Uyarı Sistemi

Yeni Güvenlik Önlemleri Geliyor

Amerikan teknoloji devi Meta, Instagram’daki genç kullanıcıları korumaya yönelik yeni stratejiler geliştireceğini açıkladı. Ebeveyn denetimini artırmayı hedefleyen bu önlemler, gençlerin belirli bir zaman diliminde intihar veya kendilerine zarar verme konularında tekrarlayan aramalarının tespit edilmesi durumunda, ebeveynlerin uyarılmasını sağlayacak.

EŞİTİZ KORUMA VE BİLİNÇLENDİRME

Instagram’ın çocuk denetim sistemini kullanan ebeveynler, “çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği” durumlarda, e-posta, SMS, WhatsApp veya uygulama içi bildirim yoluyla uyarı mesajları alacak. Ayrıca ebeveynlere, çocuklarıyla hassas konuları gündeme getirmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış uzman içerikleri sağlanacak.

ULUSLARARASI KAPSAMDA UYGULAMA

Yeni uygulamanın önümüzdeki haftalarda ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da devreye girmesi planlanırken, ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de kullanıma sunulması öngörülüyor. Meta’nın bu adımları, şirketin “çocuklara verdiği zararlar” iddialarıyla ABD’de karşılaştığı dava süreçleri açısından kayda değer bir zaman diliminde gerçekleşmesi bakımından dikkat çekiyor.