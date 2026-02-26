TFF Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 72. Yaş Gününü Kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 72. doğum gününü özel bir mesajla kutladı.

CUMHURBAŞKANINA KUTLAMA MESAJI

Federasyonun yayınladığı kutlama mesajında, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi başta spor yatırımları ve tesisleşme olmak üzere her alanda büyük bir azimle daha güçlü yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 72. yaş gününü içtenlikle kutlarız” ifadelerine yer verildi. Mesajda ayrıca, “Vatanına olan sevgisi ve kararlı liderliğiyle, milletimizin iradesini esas alarak Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmeti şiar edinmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun ömürler dileriz” denildi.