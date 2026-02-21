Ramazan Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Uyarılar

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı, ramazanın manevi atmosferinin yanı sıra birçok sosyal ve toplumsal mesaj taşıdığını belirterek, bu mesajlardan birinin gıda israfı olduğunu vurguladı. Tüketici davranış ve alışkanlıklarının ramazanda dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alması gerektiğini ifade eden Başkan, “Biz, normalde bu ayda en az harcamayı yapmamız gerektiğini düşünürken karşımıza çok ters bir tablo çıkıyor çünkü karnımız aç, gözümüz de aç. Bu açlık, bizi daha çok alışverişe yönlendiriyor.” dedi.

RAMAZANDA ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI

Yetersiz alışveriş alışkanlıklarının ramazanda daha belirgin hale geldiğini belirten Başkan, “Ramazan ayında gıdada ihtiyaç fazlası ürünlerin satın alındığını, bunun en önemli sebebinin ise açken alışveriş yapılması olduğunu” söyledi. “Ramazan ayında alışverişlerin saat 16.00 ve sonrasında yapıldığına şahit oluyoruz. Bu, yanlış bir uygulama.” diyerek şunları ekledi: “Ramazanda illa alışveriş yapmamız gerekiyorsa ya sabah erken saatlerde ya da akşam iftardan sonra yapmalıyız. O kadar çok alışveriş yapıyoruz ki akşam bir tas çorbadan sonra zaten tıkanıyoruz, aldığımız fazlalıklar çöpe gidiyor, israf oluyor. Maalesef en çok israfı ramazanda yapıyoruz.”

GIDA İSRAFINI AZALTMAK MÜMKÜN

Tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini belirten Şahin, “Bunu önlemenin basit bir çözümü var: Aç karına alışverişe gitmemek çünkü gereksiz şeyleri alıyoruz. İftardan sonra gidersek ihtiyacımız olan şeyleri alırız. Ramazanı kendi anlamının dışına çıkarmayalım. İsrafı bitirelim ya da en aza indirelim, ramazanın ruhuna uygun olsun.” şeklinde konuştu.

RAMAZANDA ALIŞVERİŞ ORANLARI

Türkiye genelinde şubelerinin yıllardır ramazan öncesi ve sonrası hem fiyat takibi yaptığını hem de tüketim verilerine baktığını ifade eden Başkan, “Bütün şubelerimizin verdiği rakamlardan ortaya çıkan istatistikte alışveriş oranları, öncesine göre ramazanda yüzde 80 daha fazla oluyor.” bilgisini verdi. Ramazan döneminde ihtiyaçların artmadığını, aksine öğün sayısının azalması gerektiğini belirten Şahin, “Alışverişimizi 10 birimden 8’e, 7’ye düşmemiz gerekirken 18 birime çıkıyoruz. Bu da israfın fazla olduğu anlamına geliyor.” diyerek dikkat çekti.