Emekli Bayram İkramiyesi İçin 5 Bin TL Gündemde

Emekli maaşlarına yapılan artışların açıklanmasının ardından, Ramazan Bayramı öncesi verilecek ikramiyelere odaklanıldı. Bayram ikramiyesi için gerçekleştirilmekte olan çalışmalar sürerken, artış oranı ile ilgili farklı seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor. Geçen yıl emeklilere 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi için hangi rakamlar gündeme geliyor?

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Henüz kesin bir karar oluşmamış olsa da, hükümetin 2026 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyelerini 4 bin TL’den 5 bin TL’ye yükseltmek amacıyla çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.