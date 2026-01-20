Emekli Bayram İkramiyesi Miktarı Açıklandı

emekli-bayram-ikramiyesi-miktari-aciklandi

Türkiye’de emeklileri doğrudan etkileyen bayram ikramiyesi konusunda merak edilen detaylar netlik kazandı. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan güncellemeler ve enflasyon oranlarına dayanan yeni ödemeler, 2026 yılının ilk bayramı öncesinde açıklandı.

YENİ İKRAMİYE TUTARLARI AÇIKLANDI

Hükümet tarafından duyurulan bilgilere göre, 2025 yılına ait ödemeler gözden geçirilerek 2026 yılı için her bayramda verilecek tutarlar artırıldı. Emekli vatandaşlar, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı öncesinde açıklanan bu yeni ikramiye tutarını tek bir ödeme ile, herhangi bir kesinti olmaksızın alabilecek.

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

İkramiyelerin, bayramdan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılması planlanıyor.

