Emekli Bayram İkramiyesi Miktarları Belirleniyor

Emekli taban aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur kapsamında hisseleri oranında maaş alan dul ve yetimlerin aylıkları da bu tutar üzerinden hesaplanmaya başlıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Bütçe imkânları doğrultusunda 6.000 TL alternatifinin de masada olduğu ifade ediliyor. Emekli bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL’ye ulaşmasıyla emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL alacak. İkramiyenin 5.500 TL olması durumunda toplamda 11 bin TL, 6 bin TL olması halinde ise 12 bin TL hesaplara yatmış olacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SGK’dan emekli aylığı alan bireyler (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.), yaşlılık aylığı alanlar, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar, ölüm aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları ve gaziler, muharip gaziler ile terörden zarar gören vatandaşlar, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ayrıca, bu kişilerin hak sahipleri de hisse oranlarına göre ikramiye alabilecek.

VEFAT EDEN SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİ

Vefat eden sigortalı kişilerin hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiyeden hisse oranında yararlandırılacak. Örneğin, yüzde 75 oranında dul aylığı alan bir kişi, ikramiyenin yüzde 75’ini, yüzde 50 oranında alan kişi, ikramiyenin yüzde 50’sini, yüzde 25 oranında hak kazanan birey ise yüzde 25’i kadar ikramiye alabilecek. Bayram ikramiyesi, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bağlanan oran kadar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar için de iş göremezlik oranı doğrultusunda yatırılacak.