Emekli Maaşı Tartışmalarına Hasan Ufuk Çakır’dan Yorum

En düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine çıkarılmasını hedefleyen ve bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapmayı içeren düzenleme, 29 Ocak’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme üzerine muhalefet cephesinden çeşitli eleştiriler gelmeye devam ediyor.

KARDEŞİM İSVİÇRE’DE YAŞAMIYORSUNUZ

CHP’den 9 Aralık’ta istifa eden ve 7 Ocak’ta AK Parti’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, emekli maaşı üzerinden yapılan tartışmalara katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çakır, muhalefetin eleştirileri hedef alarak, Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konumun bu konuda göz önünde bulundurulması gerektiğini öne sürdü. Çakır, “20 bin lira emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar, kardeşim sen İsviçre’de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var, şurada Ermenistan var, aşağıda Suriye var, tepene binmiş işgal güçleri hazır bekliyor, şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim namusuma bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK VURGUSU

Açıklamalarında güvenliğin önemine değinen Çakır, Suriye politikası ve terörle mücadele konularına atıfta bulunarak, bu süreçte görev alan devlet yöneticilerine destek verilmesi gerektiğini savundu ve “Suriye’de elini koyan, Türkiye’de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına saygılı bir alkış yapalım ya.” şeklinde konuştu.