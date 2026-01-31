Emekli Maaşı Tartışmalarında Hasan Ufuk Çakır’dan Açıklamalar

emekli-maasi-tartismalarinda-hasan-ufuk-cakir-dan-aciklamalar

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, 29 Ocak’ta resmi olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliğe, muhalefet kanadından çeşitli eleştiriler gelmeye devam ediyor.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

CHP’den 9 Aralık’ta istifa eden ve 7 Ocak’ta AK Parti’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, emekli maaşı konusundaki tartışmalara dikkat çekerek muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Türkiye’nin jeopolitik durumuna vurgu yapan Çakır, bu konunun geniş perspektifte ele alınması gerektiğini savundu. Çakır, “20 bin lira emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar, kardeşim sen İsviçre’de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var, şurada Ermenistan var, aşağıda Suriye var, tepene binmiş işgal güçleri hazır bekliyor, şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim namusuma bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK VURGUSU

Çakır, açıklamasında güvenlik konusuna da dikkat çekerek, Suriye politikası ve terörle mücadele sürecinde devlet yöneticilerine destek verilmesi gerektiğini belirtti. “Suriye’de elini koyan, Türkiye’de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına saygılı bir alkış yapalım ya.” diyerek bu süreçteki yöneticileri desteklemenin önemine değindi.

