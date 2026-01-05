Emekli Maaşında 6 Aylık Enflasyon Farkı Açıklandı

Emekli ve memur maaşlarının zam oranları için kritik gün geldi çattı.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’da emekli, memur ve memur emeklisine yönelik olarak milyonlarca kişinin beklediği enflasyon rakamlarını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte emekli ve memur maaşları üzerindeki zam oranı kesinlik kazandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE OLDU?

Açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu da emekli maaşlarına yapılacak zammın temelini oluşturuyor. Şimdi emeklilerin, mevcut maaşları üzerinden zamlı maaş hesapları yapması beklenirken, aynı zamanda en düşük emekli maaşının yeni rakamının ne olacağı da merak konusu haline geldi.

