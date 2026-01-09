Emekli Maaşında Yeni Düzenleme: Gözler Meclis’te

AK PARTİ’DEN EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik yaklaşık 15 maddelik bir kanun teklifini hazırladı. Bugün yapılacak değerlendirmenin ardından en düşük emekli aylığı ile ilgili net rakamlar belirlenecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zammın ardından, memur ve emeklilere uygulanacak zam oranı da kesinleşti. Memur emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 18.6 olarak belirlenirken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 12.19’da kaldı. Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olan 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL’ye yükselebileceği öngörülüyor. Hükümetin alacağı kararlar merakla bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEME SÜRECİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı hakkında üyeleri bilgilendiren dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz.” dedi. Bu süreçte AK Parti Grup Başkanlığının da bir toplantı yaparak yasalaştırma sürecinin Meclis gündemine gelmesini beklediklerini vurguladı.

İKİ FARKLI SENARYO MASAYA YATIRILDI

Dün gerçekleştirilen toplantıda iki senaryo üzerinde duruldu. İlk senaryoya göre, yüzde 12.19 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL’ye çıkacak. Bu zam, 4 milyon 232 bin emekliyi etkileyecek ve bütçeye yaklaşık 60 milyar lira yük getirecek. İkinci senaryoda ise memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 zam oranında bir artış önerildi. Bu durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı 20 bin 20 TL’ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN SAYISI ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Kısmi emeklilik veya en düşük primle emekli olan kişiler, yeni düzenlemeyle beraber, primini tam ödeyen ve hizmet süresini tamamlayanları da kapsayabilir. 16 bin 881 TL’nin üzerinde emekli maaşı bulan kişilere yüzde 12,19 oranında bir zam yapılacak. Örneğin, mevcut maaşı 18 bin TL olan bir emekli, zam ile birlikte 20 bin 194 TL alacak. Ancak, en düşük emekli maaşına asgari ücrete yapılan zam kadar artış olursa, bu rakam 21 bin 438 TL’ye yükselebilir ve böylelikle 21 bin TL’ye kadar maaş alan emekliler, en düşük emekli kategorisine dâhil edilebilir.