İran’ın Netanyahu’yu Öldürme Sözü Tansiyonu Artırıyor

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaş 16. gününe girerken, iki taraf da birbirine yönelik artan tehdit ve açıklamalarla gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik saldırıların süreceğini belirtti.

NETANYAHU’YU TAKİP EDECEĞİZ

Tesnim Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Devrim Muhafızları “Eğer Netanyahu hayatta ise, onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlı bir şekilde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında, Tel Aviv’in sanayi alanlarının hedef alındığı kaydedildi. Duyurulan saldırılarda, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt’teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

İSRAİL: YALAN HABERLER

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya üzerinden dolaşan “Netanyahu’nun öldüğü” iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, “Bunlar yalan haber. Başbakanın durumu iyi” denildi. Netanyahu’nun 13 Mart’taki çevrimiçi basın toplantısında, toplantı sırasında saldırı alarmlarının yüksek sesle çalmadığı ve sosyal medyada bazı iddiaların yayıldığı ifade edildi.

TRUMP’TAN İDDİALARA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Gerilimi daha da yükselten bir başka açıklama ise ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, İran’ın kritik Hark Adası’na yönelik başarılı saldırılara vurgu yaparak, “Hark Adası’nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, enerji altyapısına zarar vermediğini, çünkü yeniden inşasının yıllar alacağını vurguladı.

ABD-İSRAİL ORTAK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri bir operasyon başlattı. Buna cevap olarak İran, İsrail ile ABD üslerini hedef alan saldırılar düzenledi. Sonuç olarak, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin öldüğü bildiriliyor. İranlı yetkililere göre, saldırılarda ölü sayısı 1348’e, yaralı sayısı ise 17 bini geçti.