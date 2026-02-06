Emekli Maaşlarındaki Dengesizlik İçin Yeni Çalışmalar Başlatıldı

En düşük emekli aylığında gerçekleştirilen artış düzenlemelerinin ardından, daha fazla prim ödeyenler ile düşük prim ödeyenlerin maaşları arasındaki farkın azalmasının sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdığı belirtildi. Ayrıca, AK Parti’de sosyal güvenlik sisteminin köklü bir şekilde gözden geçirilmesine yönelik tartışmaların gündeme geldiği ifade edildi.

EN DÜŞÜK KATEGORİ 5 MİLYONA ULAŞTI

Yapılan iyileştirmeler sonrasında, 2019’dan bu yana en düşük emekli aylığı alan kişilerin sayısının her zam döneminde arttığı bilgisi verildi. Hükûmetin, en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkarılmasının ardından bu kategoride yer alanların sayısının 5 milyon kişiye ulaştığı, bu sayının 2025 Temmuz döneminde 3,7 milyon olarak belirlendiği aktarıldı.

REVİZYON VE DENGESİZLİK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Ödenen primlerin yüksek olmasına rağmen, düşük prim ödeyenlerle aynı maaşı alanların sayısındaki artış üzerine yeni çözümler arandığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda emeklilik sistemi ile emekli maaşları üzerine bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, sistemdeki dengesizliklerin giderilmesine yönelik düzenlemeleri incelemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti yetkililerinin, “Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenler arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez” şeklindeki değerlendirmeleri aktarıldı.

