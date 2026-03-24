Emekli ÖTV’siz Araç Düzenlemesi Sınırlı Kalıyor

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın hazırladığı kanun teklifi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Ancak bu düzenlemenin tüm emekli gruplarını kapsamadığı belirtiliyor. Teklif yasalaşırsa, özellikle esnaf ve sanatkarlara bağlı olarak Bağ-Kur emeklileri ile belirli kriterleri sağlayan çiftçilerin bu durumdan faydalanması bekleniyor. Fakat SSK ve Emekli Sandığı emeklileri için şu anda bir kapsayıcılık mevcut değil.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMI KAPSAMI

Halen yürürlükte olan yasada emeklilere yönelik özel bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor. Şu anki durumda ÖTV muafiyeti, yalnızca yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler için geçerlilik taşıyor. 2026 yılı itibarıyla bu durumdaki araç alımına dair üst sınır ise 2 milyon 873 bin TL olarak belirlenmiş durumda.