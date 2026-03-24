Emekli ÖTV’siz Araç Düzenlemesi Sınırlı Kalıyor

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın hazırladığı kanun teklifi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Ancak bu düzenlemenin tüm emekli gruplarını kapsamadığı belirtiliyor. Teklif yasalaşırsa, özellikle esnaf ve sanatkarlara bağlı olarak Bağ-Kur emeklileri ile belirli kriterleri sağlayan çiftçilerin bu durumdan faydalanması bekleniyor. Fakat SSK ve Emekli Sandığı emeklileri için şu anda bir kapsayıcılık mevcut değil.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMI KAPSAMI

Halen yürürlükte olan yasada emeklilere yönelik özel bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor. Şu anki durumda ÖTV muafiyeti, yalnızca yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler için geçerlilik taşıyor. 2026 yılı itibarıyla bu durumdaki araç alımına dair üst sınır ise 2 milyon 873 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Kırklareli’nde Yangınla Kasten Öldürme İddiası

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki M.A'nın ölümü üzerine gözaltına alınan kadın, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
USS Gerald R Ford’un Girit Adası’ndaki Durumu Açıklandı

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Geminin akıbeti ve konumu hakkında detaylar netleşti.
Ağrı Dağında Kaybolan Kadın Dağcı İçin Arama Başlatıldı

Ağrı Dağı'nda kötü hava koşulları nedeniyle geri dönen ve sonrasında kaybolan kadın dağcı için acil arama çalışmaları başladı.
Spor Salonunda Fenalaşan Hemşire Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta bir spor salonunda antrenman sırasında, 47 yaşındaki hemşire kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
İran’dan İsrail’e Bir Kez Daha Füze Saldırısı

İsrail, Dimona kentini bir kez daha hedef alarak füzelerle vurdu. Olay sırasında sirenler çalarken, bazı noktalarda hasar meydana geldi.