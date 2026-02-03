Emekli Zam Oranı İçin Enflasyon Rakamları Bekleniyor

emekli-zam-orani-icin-enflasyon-rakamlari-bekleniyor

Milyonlarca emekli, alacakları zam için enflasyon oranlarını dikkatle izliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Ocak ayında aylık enflasyon oranı yüzde 4,84, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyelerinde gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN KRİTİK VERİ

Aylık enflasyon verileri, emeklilerin alacakları zam üzerinde önemli bir etkiye sahip oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıllık olarak iki kez zam alma hakkına sahip. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde açıklanan enflasyon rakamları, emekli maaşlarını doğrudan etkiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2026 Verileri Açıklandı

2026 Ocak ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, önceki ay ve Aralık'a kıyasla yüzde 2,67, yıllık bazda ise yüzde 27,17 yükseldi. Sanayinin çeşitli alanlarında bu artışlar gözlemleniyor.
Gündem

Kredi Kartı Limitlerinde Yeni Dönem Başlıyor

Kredi kartı limitleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararıyla 15 Şubat'tan itibaren indirilecek. Bankalar, belirtilen tarihe kadar yeni limitleri belirleyecek.
Gündem

2026 Ramazan Pidesi Fiyatları Kesinleşti

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2026 Ramazan'ında pidenin kilogram fiyatını 100 TL olarak belirledi ve bu fiyat geçen yıla göre yüzde 23 artış gösterdi.
Gündem

New York’ta Cezaevi Sisteminin Başına Eski Mahkum Atandı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, tartışmalı bir isim olan Stanley Richards'ı Cezaevi Dairesi Komiseri olarak atadı. Richards, soygun suçundan 7 yıl hapiste kalmıştı.
Gündem

Beşiktaş Emrecan Terzi’yi Sakaryaspor’a Kiraladı

Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'yi sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a kiraladı ve yeni kulübünde başarılar diledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.