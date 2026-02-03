Emekli Zam Oranı İçin Enflasyon Rakamları Bekleniyor

Milyonlarca emekli, alacakları zam için enflasyon oranlarını dikkatle izliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Ocak ayında aylık enflasyon oranı yüzde 4,84, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyelerinde gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN KRİTİK VERİ

Aylık enflasyon verileri, emeklilerin alacakları zam üzerinde önemli bir etkiye sahip oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıllık olarak iki kez zam alma hakkına sahip. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde açıklanan enflasyon rakamları, emekli maaşlarını doğrudan etkiliyor.