Emekliler Hesaplarına Fark Ödemeleri Yatırıldı

En düşük emekli maaşı farkları, bugün itibarıyla emeklilerin hesaplarına yansıdı. Milyonlarca emekli, paralarını çekmek üzere ATM’lere yöneldi. En düşük emekli maaşı, 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı. Arada kalan Ocak ayı maaş farkı olarak belirlenen 3 bin 119 lira, hesaplara yatırıldı.

20 BİN LİRADAN DÜŞÜK, 16 BİN 881 LİRADAN YÜKSEK MAAŞ ALANLARA DA PARA YATTI

Ocak ayı maaşı, 20 bin liradan daha düşük ve 16 bin 881 liradan daha yüksek olan bireyler de en düşük emekli maaşı kapsamında değerlendirildiği için eksik yatan tutar kadar ödeme hesaplarına yansıtıldı. Örneğin, yüzde 12,19 oranındaki zamla maaşı 17 bin 500 lira olan bir emekliye, maaşının 20 bin liraya tamamlanması adına 2 bin 500 lira fark ödemesi yapıldı.

EMEKLİNİN ALACAĞI İLK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekliler, Ocak ayında yüzde 4,84 oranında bir zam alma hakkı kazandı. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından net zam oranı belirginleşmiş olacak.