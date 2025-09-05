Emekliler İçin Garanti BBVA Promosyonu!

Gündem

EMEKLİLERE YENİ DESTEK PROGRAMI

Emeklilere toplamda 25.000 TL’ye varan destek sağlanıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları dikkat! Temmuz ayında maaşlarına %16,67 oranında zam alan emekliler, bankaların güncel promosyon kampanyalarına yöneliyor. Bu çerçevede Garanti BBVA, emeklilere yönelik sunduğu nakit promosyon ve bonus kampanyasıyla dikkat çekiyor. Maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan veya mevcutta bu bankadan alan emeklilere yüksek tutarlı ödemeler yapılacak.

NAKİT PROMOSYON TUTARLARI

Garanti BBVA, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere maaş aralığına göre kademeli promosyon ödemesi yapıyor. 10.000 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlara ise 12.500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

