Emekliler, Kurban Bayramı’nda İkramiye Alacak

KURBAN BAYRAMI’NA HAZIRLIK

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı ve emekliler büyük bir heyecanla bekleyiş içindeler. 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak bayram öncesinde, milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım yapıyor. Ödemelerin haziran ayının ilk günlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında yürürlüğe girdi ve ilk etapta 1.000 TL olarak verilen bu ikramiye, 2021 yılında 1.100 TL’ye, 2023 yılında ise 2.000 TL’ye yükseltildi. 2024 Ramazan Bayramı’nda 3.000 TL’ye çıkarılan ikramiye, bu yıl mart ayında alınan kararla 4.000 TL olarak belirlendi. Bu durumda emekliler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da 4.000 TL ikramiye alacak.

İKRAMİYE ALACAKLAR İÇİN MÜJDE

Bu yıl şubat, mart ve nisan aylarında emeklilik dilekçesi verenler, Kurban Bayramı’nda ilk kez ikramiye alacak. Yasal düzenlemelere göre bayram ikramiyesi, bayramın yer aldığı ayda emekli aylığı alan kişilere ödeniyor. Bu kapsamda, mart ve nisan ayında emeklilik dilekçesi verenler yanı sıra mayıs ayında dilekçe verip hala aylığı bağlanmamış olanlar da ikramiyelerini, ilk maaşlarıyla birlikte alacaklar. Ayrıca, 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında emekli olanların da bu yılki Kurban Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye hakkı kazanması öngörülüyor. Emekliliği henüz kesinleşmemiş olanlar için ikramiye, aylık bağlanma işlemi tamamlandıktan sonra yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN DURUMU

İlk kez mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında dul ve yetim aylığı bağlanan kişiler de bu Kurban Bayramı’nda 4.000 TL tutarındaki ikramiyeden yararlanacak. Bu durum, emekli aylığı alamayan ama ailevi destek alan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.