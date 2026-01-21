Emekliler Maaş Farklarını Araştırmaya Başladı

Emeklilerin maaş ödemelerinde eksiklik yaşanması üzerine araştırmalar başladı. Eksik yatan maaşlar ile ilgili detaylar netleşti. 2026 yılı Ocak ayında en düşük emekli maaşına yapılan artış sonrasında, maaş farkı ödemelerine dair merakla beklenen açıklama gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞ FARKI AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği ödeme takvimine göre, 3.119 TL tutarındaki emekli maaş farkı belirlenen tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatacak. Bu gelişme, emekliler arasında rahatlama sağlarken, maaş ödemeleri konusundaki belirsizlik de ortadan kalkıyor.

