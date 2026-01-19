Emeklilere 2026 İçin Yüzde 12,19 Zam Müjdesi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025’in ikinci yarısındaki enflasyon oranı dikkate alınarak 2026’nın ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında bir zam aldı. En düşük emekli maaşının daha yüksek bir seviyeye çıkarılması amacıyla yapılan yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı.

ARTIŞ YETERSİZ BULUNDU

16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşına yüzde 18,4 oranında bir artış yapılarak 20 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan bu düzenleme, komisyondan geçtiği sırada yeni tutarın kamuoyunda tartışmalara yol açmasına neden oldu. Bazı kesimler bu artışı yetersiz buluyor.

