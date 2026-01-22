Emeklilere Özel Yeni Kredi Paketi Duyuruldu

emeklilere-ozel-yeni-kredi-paketi-duyuruldu

Ekonomik beklentilerin belli olduğu Ocak ayında, emekli bireyler için kamu bankalarından sevindirici bir gelişme yaşandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank; artan nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla emeklilere özel olarak 60.000 TL limitli yeni bir kredi paketi sunulduğunu açıkladı. “Emekli Destek Paketi” adı verilen bu kredi, piyasa koşullarına göre daha avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme imkanlarıyla dikkat çekiyor.

KAMU BANKALARINDAN EMEKLİLER İÇİN ÖZEL AYRINTILAR

Üç kamu bankasının iş birliği ile başlatılan bu kampanya, yalnızca maaşını ilgili bir bankadan alan ya da maaşını taşıma sözü veren emeklileri kapsıyor. İşte bu kredinin dikkat çeken detayları…

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Renault’dan Fransız Ordusu İçin İHA Üretim Projesi

Renault, dünya genelindeki artan gerilimler ışığında Fransa Savunma Bakanlığı ile yerli insansız hava aracı üretimi için müzakere ediyor.
Gündem

Muş’ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muş'ta süren kar yağışı, Kale Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı artarken, tek katlı evler tamamen karla kaplandı.
Gündem

Iğdır FK İbrahim Üzülmez İle Ayrılık Kararını Açıkladı

Iğdır FK, 1. Lig'deki performansına bağlı olarak teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Gündem

Mardin’de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Gündem

Belçika Başbakanı Davos Sonrası Onur Mesajı Verdi

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ulusal onurlarının satılık olmadığını belirterek, ABD'nin gücüne rağmen bağımsızlıklarını vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.