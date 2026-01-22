Emeklilere Zam Farkı Ve Ek Ödeme Müjdesi

ÇALIŞMA BAKANI EMEKLİ HAK SAHİPLERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında olan hak sahipleri için zam farkı ve ek ödeme takvimini açıkladı. Bakan Işıkhan’ın beyanına göre, Emekli Sandığı’na dahil emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan bireylerin 2026 yılına ait zam farkları yarın hesaplarına aktarılacak.

EK ÖDEMELER DE YARIN ÖDENECEK

Aynı zamanda, harp ve vazife malullüğü aylığı alan bireyler için 2025 yılına dair ek ödemelerin de aynı tarihte yapılacağı bildirildi.