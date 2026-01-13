Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Artıyor

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor. Ankara’da yapılan görüşmelere göre, ikramiyenin mevcut 4 bin TL’den 5 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Mart ayında verilecek olan bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak, yine başkentte en çok dile getirilen rakamın 5 bin TL olduğu ifade ediliyor.

İlk defa 2018 yılında 1.000 TL olarak verilen bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL’den 4 bin TL’ye artırılmıştı. Bu yıl ise artışın 1.000 TL ile sınırlı kalması öngörülüyor.